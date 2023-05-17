В Евпатории ОМОН взял штурмом караоке-бар, где запретили спеть гимн России

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В Евпатории администрация караоке-бара отказала посетителям в исполнении гимна России.

Это, по мнению дирекции заведения, могло вызвать нежелательную реакцию у основного контингента – далеко не русских по национальности лиц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел 14 мая. Среди посетителей караоке-бара был участник СВО вместе со своей супругой. Девушка захотела исполнить гимн России, однако сотрудники отказали ей в просьбе.

«Все было замечательно, кроме окончания вечера. Ребята в основном были в заведении не русской национальности, включая и рабочий коллектив. Мы с компанией, сидя за столом, услышали, как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали и сказали, что эта песня не соответствует контингенту заведения, что в этом заведении неприемлемо петь патриотичные песни Родины! На вопрос поддерживают ли они СВО, все дружно промолчали. Хотелось бы что бы проверили контингент этого заведения и исключить предательство к нашей стране! – обратилась девушка к администраторам телеграм-канала «Крымский СМЕРШ» и приложила видеосъемку из караоке-бара. – Жаль нет видео, где мужчина говорит мне – я не могу тебя ударить, потому что я мусульманин! На что я сказала – если ты мусульманин, тогда почему ты сейчас угрожаешь мне из-за заказа гимна России, а не как «Ахмат» воюешь против нацистов?».

Спустя некоторое время администрация заведения тоже выступила с разъяснением по поводу инцидента и приложила видео с камеры наблюдения, где отчетлива слышна как оценка подобным патриотически настроенным посетителям, так и угрозы насилия сексуального характера нетрадиционным способом.

«Я хочу знать, кто этот бородатый парень, который участника СВО, участника боевых действий в Сирии за глаза называет терпилой, заявляет – я ему сейчас в рот дам и ей, он терпила, что такое СВО, не знаю, – отметил в комментарии к публикации автор канала «Крымский СМЕРШ», блогер Александр Талипов. – Мне нужны данные или он может заранее написать видео извинений на коленях. Вопрос к охраннику, который слышал оскорбления в адрес военного и его жены, стоял и улыбался. Оскорбляющий военного и его жену знал кто они, это уголовная статья. Жду его извинения, потом будет жёстко и для бара тоже».

Оказывается, жалобы на заведение поступали и раньше, но местные правоохранительные органы многозначительно ссылаются на некоего «Давида», который опекает противников Российской Федерации.

По информации Талипова, после публикации в соцсетях в караоке-бар прибыл ОМОН. Все участники инцидента установлены, а заодно конфискованы 1,5 тысячи литров фальсификата без каких-либо сопроводительных документов.

Сейчас караоке-бар закрыт, телефон администрации молчит, в соцсетях стерты все публикации и разъяснения.