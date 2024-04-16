В Евпатории сгорел зоопарк, чья территория интересовала застройщиков

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В Евпатории ночью выгорел «Тропик-парк», расположенный на территории городского парка аттракционов. Животные погибли, а евпаторийцы подозревают коммерческий поджог, поскольку территория парка интересует застройщиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации крымского главка МЧС, возгорание произошло около половины третьего ночи. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространяется с крыши одноэтажного здания. На тушение огня ушло полтора часа. В итоге выгорело 625 квадратных метров площади парка, где содержались животные.

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Местные жители утверждают, что сам «Тропик-парк» пользовался популярностью у горожан и гостей Евпатории. Обезьяны, попугаи, змеи и другие представители тропических лесов были ухожены и активны. Чего нельзя сказать о животных парка аттракционов по соседству.

Создавалось впечатление, что парк доводят до обветшания, чтобы закрыть, а «Тропик-парк» слишком выбивался своей привлекательностью и мешал использовать земельный участок с большей прибылью, чем может принести зоопарк.

Известно, что большинство питомцев «Тропик-парка» погибли. Всего около 200 особей. В здании провалилась крыша. Смотрительницу зооуголка спасли пожарные. Полностью пожар был ликвидирован только к 7 утра.

«Чистая случайность. А еще сейчас застройщик какой-нибудь мимо будет идти, споткнется и у него из кармана на территорию парка аттракционов выпадет ЖК этажей на –дцать», – пишут евпаторийцы.

В Крыму сгорел зоопарк, животные погибли

«Животных очень жалко, кому-то очень сильно мешал именно тропик парк. Такой кусок земли жирный, да ещё в центре города. Теперь по-быстрому застроят очередным ЖК», – уверены горожане.

На сайте «Тропик-парка» указано, что в экспозиции представлено более 200 видов приматов, рептилий, земноводных, насекомых, грызунов, птиц.