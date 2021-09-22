В Евпатории со стрельбой задержали почти 60 человек. Изъята масса «стволов»
Полицейские в Евпатории задержали 58 человек, участвовавших в массовом конфликте.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На месте работали сотрудники Росгвардии, ФСБ и подразделения ОМОН «Беркут».
«Установлено, что между собравшимися гражданами происходит конфликт. Во время предотвращения противоправных действий отдельные граждане из числа собравшихся предприняли попытку нарушения общественного порядка. Для ее пресечения сотрудниками полиции в соответствии с законодательством было произведено несколько выстрелов в воздух, пострадавших нет. Полицейские задержали 58 граждан, в ходе осмотра у них обнаружено и изъято травматическое оружие различных марок», – говорится в сообщении.
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