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В Евпатории задержали поджигателя автомобилей по заказу украинских спецслужб.

19-летний юноша уже привлекался за торговлю наркотиками, и решил заработать денег более простым по его мнению способом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации МВД, два припаркованных автомобиля на улицах Дальней и Красной вспыхнули от коктейля «Молотова». К делу подключились сотрудники Центра по противодействию экстремизму, которые в кратчайшие сроки помогли задержать поджигателя – Кирилла Шевлина, который в поисках легкого заработка стал украинским диверсантом.

«Неделю назад я зашел на форум, там увидел объявление, что нужны вандалы в Крыму. Перешел в телеграм, сразу списался с человеком по имени Сергей, который дал задание сжечь три машины. Я согласился. Сделал видео, как кидаю зажигательную смесь в одну машину. Отправил геоточку. Его человек сходил, проверил, сказал, что машина заброшена и за нее только 100 долларов даст. Следующую машину сжег сегодня. Просто случайно. Отправил видео, получил 200 долларов на биткоин-кошелек, и потом меня задержали», – рассказал преступник.

В МВД возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Телеграм-канал «Крымский СМЕРШ» сообщил, что не состоявший украинский диверсант тут же подписал контракт с Минобороны РФ – и в скором времени он отправиться в зону СВО.