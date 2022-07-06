В Евпатории задержали призывавшего убивать российских военных экстремиста

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Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Евпатории, который в соцсетях призывал к убийствам российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Установлено, что житель г. Евпатории, 1986 года рождения, размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил РФ, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. После чего публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Теперь евпаторийцу грозит лишение свободы на четыре года.