В Евпатории задержали призывавшего убивать российских военных экстремиста

06.07.2022  14:30 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, ФСБ, экстремизм


Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Евпатории, который в соцсетях призывал к убийствам российских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ задержали 36-летнего жителя Евпатории, который в соцсетях призывал к убийствам российских военных....

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«Установлено, что житель г. Евпатории, 1986 года рождения, размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеоматериалы, содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооруженных Сил РФ, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. После чего публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Теперь евпаторийцу грозит лишение свободы на четыре года.

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