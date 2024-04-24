В Евпатории задержаны двое охранников ТЦ по подозрению в убийстве девушки с отягчающими

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Двое охранников одного из торговых центров Евпатории задержаны по подозрению в убийстве 23-летней девушки, которая пропала 20 апреля.

В поисках Джессики Кужной были задействованы силы следователей, полиции и волонтёров отряда «Лиза Алерт Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пропавшая перестала отвечать на телефонные звонки, после чего мать девушки забила тревогу и срочно выехала в Крым из Москвы. В соцсетях распространяли информацию о том, что девушка вышла из квартиры в домашнем халате и пропала. Следком возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ – «убийство».

С помощью волонтеров в короткие сроки установили круг общения девушки, маршруты ее передвижения, изучены записи с камер уличного наблюдения. В результате были установлены двое причастных к исчезновению Джессики – 29-летний житель Красноперекопского района и 26-летний житель Евпатории, оба работающие в одном из евпаторийских торговых центров.

«Была выбрана грамотная тактика допроса, в результате чего один из мужчин дал признательные показания. Преступление было совершено в доме на территории Красноперекопского района. В ходе конфликта девушка была задушена», – сообщили в Следкоме.

На месте подозреваемый рассказал, как совершал убийство, а также указал на место, где спрятано тело. Близкие девушки говорят, что на теле обнаружены следы изнасилования и удушения. Кроме того, труп пытались сжечь. Но после вывезли и закопали среди строительного мусора в лесополосе Сакского района.