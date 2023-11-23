В Европаралменте огласили планы расширить свои владения до российского Урала

Константин Серпилин.  
23.11.2023 09:19
  (Мск) , Страсбург
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Болгария, Дзен, ЕС, Политика, Россия


Значительная часть территории России в будущем якобы войдет в состав Евросоюза.

Странам западного блока надо стремиться расширить свои владения до Урала.

Значительная часть территории России в будущем якобы войдет в состав Евросоюза. Странам западного блока...

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Об этом в ходе выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня мы отмечаем годовщину первого президента Пятой республики, генерала Шарля де Голля. 23 ноября 1959 года президент де Голль произнёс свою знаменитую речь «От Атлантики до Урала», в которой выразил своё видение того, что Европа будет единым пространством на всей этой огромной территории.

Когда была Холодная война, это звучало абсурдно. Это звучит абсурдно и сейчас, когда гибнут украинские мужчины, женщины и дети. Но когда Лукашенко, Путин и все остальные уйдут в прошлое, мы сможем это сделать. У нас будет свободная, демократическая, объединённая Европа», – сказал Денков.

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