В Европарламенте давят на Сербию из-за отказа вводить санкции против РФ

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Группа социалистов и демократов в Европейском парламенте предложила приостановить переговоры о вступлении Сербии в ЕС, поскольку Белград не ввел санкции против России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщила пресс-секретарь этой парламентской группы Инга Черни Грим, речь идёт о внесении соответствующей поправки в доклад о расширении ЕС.

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«Автор доклада — хорватский депутат Тонино Пицула, и причина этого предложения состоит в том, что Сербия не ввела санкции против России и не присоединилась к внешней политике Евросоюза, как это ожидается от стран-кандидатов на членство в ЕС», — сказала Черни Грим.

Голосование по проекту доклада о расширении ЕС ожидается 13 октября в комитете по иностранным делам Европарламента.

Пресс-секретарь группы социалистов и демократов не смогла сказать, какова позиция других политических групп Европарламента по этому вопросу.

Окончательный текст доклада о расширении ЕС будет принят в форме резолюции Европейского парламента, голосование по которой ожидается в ноябре.

Хотя резолюции ЕП не имеют обязательной юридической силы ни для государств-членов, ни для других европейских институтов, однако они регулярно применяются как инструмент политического давления.