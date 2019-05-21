В Европарламенте потребуют закрыть скандальный сайт «Миротворец»

21.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Скандальный украинский сайт «Миротворец», где размещаются личные данные лиц, объявленных «врагами Украины», полностью противоречит демократическим устоям и должен быть закрыт.

Об этом в интервью «Известиям» заявил правозащитник, кандидат в депутаты Европарламента от латвийской партии «Новое согласие»Янис Кузинс.

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«Это нарушение прав человека. База с личными данными якобы «врагов Украины» полностью противоречит демократическим устоям. «Миротворец» — это наследие националистической и крайне правой политики, которую проводил Петр Порошенко и его команда», – считает Кузинс.

Он убежден, что Евросоюз должен серьезнее относиться к происходящему на Украине и требовать от новых властей в Киеве изменить ситуацию с правами человека.

«Миротворец», запрет на георгиевские ленточки или, например, языковая реформа — это все звенья одной цепи. Я считаю, что после выборов в Европарламент в Брюсселе должны заняться всеми этими вопросами. Никому не нужна Украина, где Степан Бандера — национальный герой, а людей вносят во «вражеские» списки за то, что они просто посетили Крым», — добавил латвийский политик.