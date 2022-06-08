В Европарламенте пожаловались, что русские ракеты разносят в щепки западные ценности

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Новости Украины

Необходимо прекратить это лицемерие, когда, несмотря на антироссийские санкции, все продолжают торговать с Россией.

Об этом с возмущением говорили участники дебатов в Европарламенте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Больше 100 дней с момента как Россия огласила свою брутальную войну против Украины. Это – нападение на Украину, большие страдания под бомбами, ракетами, зверства, которые учиняют российские войска. Это – испытание для Европейского Союза, потому что эти ракеты падают также на наши базовые ценности, нашу честь, нашу твердость. Есть финансовая возможность, которая необходима Украине. Нужен план Маршала для нее. Это – очень важно. Нужны программы для поддержания реформ, чтобы мы могли мобилизовать наши усилия – не строить вчерашнюю Украину, а строить будущую Украину с военным потенциалом», – заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Он добавил, как важно отказаться от российской нефти.

«Мы подошли к важной договоренности, касательно российской нефти. 90% импорта из России должны прекратиться до конца года. И это – большое достижение. Нам необходимо это распространить на все нефтегоны – как можно быстрее. Нам необходимо будет сокращать использование энергетических носителей из России. Мы это делаем и усиливаем давление на Россию», – потирал руки глава Евросовета.

Также он сказал, что недавно обсуждал в Нью-Йорке проблемы безопасности продовольствия.

«Я говорил о вывозе зерна из Одессы. Кремль использует зерно как оружие войны. И мы должны объединиться вместе и решить эту проблему. В особенности, для глобального юга. Российские корабли и ракеты, которые блокируют вывоз украинского зерна, эти мины, бомбы – это то, что мешает Украине сеять и собирать урожай. Необходимы санкции на продовольственную продукцию России», – сходил с ума Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласилась, что президент РФ Владимир Путин использует продовольствие как оружие, и добавила, что к мировому росту цен антироссийские санкции отношения не имеют.

«Думаю, что только так можно пояснить, почему Россия бомбардирует хранилища с зерном и иногда даже крадет его в стране. Мы знаем, что сейчас большое количество зерна заблокировано в Украине. Только война Путина усиливает рост цен на продовольствие. Ничего более», – вещала немка.

Со стороны Румынии последовали возмущения, что, несмотря на санкции – все продолжают торговать с Россией.

«Все пакеты санкций против России мы воспринимаем беспрецедентными. Но Путин еще на месте, и российская машина войны получает 800 млн евро каждый день от Европы. С одной стороны, накладываем санкции, но с другой – даем деньги. Это – лицемерие, приглашение Путину продолжать свою сумасбродную войну. Моя страна, Румыния, имеет 650 километров границы, более чем 100 километров на Черноморком побережье. Молдова страдает от энергетического шантажа. Есть усилия со стороны Путина приостановить трансатлантические отношения Молдовы. Промышленность должна найти немедленно другие источники энергии, помимо российских», – призывал румынский делегат.