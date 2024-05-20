В Европарламенте предложили Макрону отправить войска в бушующие пригороды Парижа, а не Украину

Олег Кравцов.  
20.05.2024 09:19
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


Европе не следует бояться российского вторжения, которым пугают на Западе, в частности презиеднт Франции Эммануэль Макрон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Европарламент от Франции Жильбер Коллар.

Европе не следует бояться российского вторжения, которым пугают на Западе, в частности презиеднт Франции...

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«Говоря искренне, я совершенно не верю, что однажды увижу русские танки возле Триумфальной арки в Париже. Я считаю подобные утверждения не более чем плодом пропагандистской фантазии. Европе незачем бояться Россию. Если ей и надо чего-то бояться, так это незаконной и неконтролируемой миграции, которая захлестнула континент, а также радикального исламизма», – сказал Коллар в интервью «Известиям».

Он прокомментировал заявление президента Франции, не исключившего отправки войск на Украину в случае прорыва фронта.

«Чтобы решиться отправить войска на Украину, надо быть способным отправить войска в бушующие пригороды Парижа, которые не получается контролировать. К сожалению, наш президент — маленький мальчик, любящий играть в оловянных солдатиков. Он не знает, сколь трагичным может быть ход истории», – предупреждает евродепутат.

По его словам, отправиться на Украину может Иностранный легион.

«Если Макрон считает себя Юлием Цезарем и решится на такую подростковую глупость, как послать войска на Украину, то это будет только Иностранный легион. Но это может обернуться трагедией. Я совершенно против отправки войск на Украину. Нам нечего там делать», – убежден Коллар.

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