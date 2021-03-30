В Европарламенте предрекли раздел Северной Македонии

30.03.2021, Белград, Алексей Топоров

МИД Северной Македонии направил Болгарии ноту протеста в связи с предвыборным роликом депутата Европарламента и зампреда националистической партии ВМРО-БНД Ангела Джамбазки.

В своем видео политик назвал Македонию «болгарской».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в заявлении македонского внешнеполитического ведомства указывается, что такие заявления «не способствуют усилиям по углублению дружбы, добрососедства и сотрудничества между двумя странами».

«Риторика, выражающая территориальные претензии к своим соседям, не подходит союзникам по НАТО и одному из государств-членов ЕС, поскольку она противоречит идеалам и ценностям Европейского Союза, которому обе страны твердо привержены», – говорится в тексте ноты.

В своем предвыборном ролике, выложенном на странице Джамбазки в ютубе, политик дважды сказал, что «Македония – болгарская».

«Чем более истерически ненавидишь Софию, тем больше болгарского Охрида (духовной центр болгарского православия, ныне находящийся на территории Северной Македонии – ред.) остается… Заев (премьер-министр Северной Македонии – ред.)! Уважаемый! Сколько ни крутись, а Македония болгарская. И сколько ни крутись, а Албания по-прежнему с запада от тебя!… Чем громче вы кричите свою ложь, тем быстрее и ужаснее будет ваш конец».

Таким образом, националист намекнул на то, что Албания имеет претензии на часть македонской территории, равно как и подобные претензии имеет и Болгария.

На прошлой неделе в Европейском парламенте Джамбазки сравнил Северную Македонию с Северной Кореей, заявив, что «того факта, что до 1944 года Македония была болгарской, отменить нельзя». При этом «забыв» отметить, что «болгарской» Македония была в годы оккупации Югославии Болгарией – союзницей третьего рейха.