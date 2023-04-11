В Европарламенте советуют даже не обсуждать сейчас возможность вступления Украины в ЕС

Вадим Москаленко.  
11.04.2023 16:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Коррупция, Политика, Украина


Даже во время войны против России на Украине продолжает процветать коррупция и воровство.

Об этом в эфире канала «DW» заявила заместитель главы Европарламента Екатерина Барли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже во время войны против России на Украине продолжает процветать коррупция и воровство. Об...

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«Вопрос не в том, что необходимо делать сейчас. Но президент Зеленский действительно принял меры против коррупции во время войны. Потому что он видит, что даже во время войны есть люди, которые на этом зарабатывают, продают товары по высокой цене. То есть, на Украине есть коррупция», – сказала Барли.

Она отметила, что пока на Украине идёт война, не стоит даже говорить о возможности какого-то вступления в западные организации.

«И не мы должны говорить им в этой ситуации, во время войны, что они должны сделать то, и другое. Всё это будет обсуждаться после войны, и в процессе вступления в ЕС», – добавила замглавы Европарламента.

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