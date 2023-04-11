В Европарламенте советуют даже не обсуждать сейчас возможность вступления Украины в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже во время войны против России на Украине продолжает процветать коррупция и воровство.

Об этом в эфире канала «DW» заявила заместитель главы Европарламента Екатерина Барли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Вопрос не в том, что необходимо делать сейчас. Но президент Зеленский действительно принял меры против коррупции во время войны. Потому что он видит, что даже во время войны есть люди, которые на этом зарабатывают, продают товары по высокой цене. То есть, на Украине есть коррупция», – сказала Барли.

Она отметила, что пока на Украине идёт война, не стоит даже говорить о возможности какого-то вступления в западные организации.

«И не мы должны говорить им в этой ситуации, во время войны, что они должны сделать то, и другое. Всё это будет обсуждаться после войны, и в процессе вступления в ЕС», – добавила замглавы Европарламента.