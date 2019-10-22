В Европарламенте выдвигают ультиматум Зеленскому и грозят вооруженным майданом

22.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский должен отправить в отставку главу своего офиса Андрей Богдана, поскольку он был связан с прежним режимом.

Об этом в интервью информационном агентству «Интерфакс-Украина» заявила вице-президента Комитета Ассоциации «Украина – ЕС», депутата Европарламента Виолы фон Крамон-Таубадел, по словам которой, Зеленский не оправдал возлагавшихся на него Западом надежд.

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«Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен», – сказала Крамон-Таубадел.

В вину Богдану она поставила сотрудничество с премьер-министром Николаем Азаровым в 2013 году.

«Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен», – заявил евродепутат.

Она также говорит, что «это очень неприятно и будет иметь последствия».

«Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно», – считает собеседница агентства.

По ее словам, «доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня» и никто не знает, «каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать».

«В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно», – предупредила Крамон-Таубадел.