Новости Украины

Крым стал частью России по итогам честного волеизъявления местных жителей. Сегодня на полуострове нет протестов против воссоединения с РФ, как нет и массовой миграции на Украину, которая бы подтверждала недовольство населения.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявил депутат от Франции Тьери Мариани, который неоднократно посещал полуостров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к России на референдуме подавляющим большинством голосов. Кроме того, видели ли вы волну миграции из Крыма в Европу? Нет. И почему? Вы это прекрасно знаете, потому что этот референдум отражал волю большинства населения», – заявил Мариани.

Французский политик подчеркнул, что конфликт на Донбассе был спровоцирован украинской властью, и именно Киев не выполняет «Минские договоренности»:

«На востоке Украины, где люди восстали против правительства Киева, ждут выполнения «Минских договоренностей» о предоставлении им особого статуса внутри Украины. Да, все мы знаем, что это было решением для разрядки этого украинского конфликта… Всем известно, что правительство Украины и Рада не собирались их реализовывать. Например, украинское правительство до сих пор не предприняло ни малейшего шага, чтобы сдержать свои обещания в Донбассе, а именно установление статуса, гарантирующего больше автономии».

Мариани также напомнил, что у руководства Украины «руки в крови», подчеркнув, что массовое сожжение протестующих в Доме профсоюзов в Одессе до сих пор не расследовано:

«Вы должны помнить, что у некоторых сторонников правительства Украины руки в крови. Кровь десятков жертв. Пожар в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года остался без внимания. Кровь людей, ополченцев, забитых до смерти ностальгирующими по господину Бандере, печально известному стороннику нацистов. Стоит ли напоминать, что кризис на Донбассе вызван решением правительства господина Порошенко отменить региональные языки в 2014 году: русский, а также венгерский, румынский и даже крымско-татарский? Сегодня 13 тысяч украинцев погибли в этом конфликте».