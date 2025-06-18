В Европароаменте потребовали глобального расширения НАТО на весь мир
Присутствие НАТО необходимо распространить на весь мир.
Об этом в Европарламенте заявил испанский депутат Николас Паскуаль де ла Парте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США всегда были нашим непоколебимым лидером – вот, почему мы должны укреплять наши связи с США и, возможно, начать дискуссию о географическом расширении НАТО. Потому что геополитическая, стратегическая и экономическая ситуация изменилась, и большинство вопросов касается не только Атлантического, но и Индо-Тихоокеанского региона», – вещал он.
«Они взаимосвязаны – Индо-Тихоокеанский регион и Атлантика, вот, почему нам нужно задуматься о расширении НАТО на страны-единомышленники по всему миру и создании глобального НАТО. Потому что если мы не будем присутствовать в нужном географическом месте, мы очень быстро потеряем влияние», – пугал испанец.
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