В Европароаменте потребовали глобального расширения НАТО на весь мир

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Присутствие НАТО необходимо распространить на весь мир.

Об этом в Европарламенте заявил испанский депутат Николас Паскуаль де ла Парте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США всегда были нашим непоколебимым лидером – вот, почему мы должны укреплять наши связи с США и, возможно, начать дискуссию о географическом расширении НАТО. Потому что геополитическая, стратегическая и экономическая ситуация изменилась, и большинство вопросов касается не только Атлантического, но и Индо-Тихоокеанского региона», – вещал он.