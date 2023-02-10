«В Европе боятся, что Шольц с «Леопардами» возродит новый рейх» – Карасев

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В Европе идёт внутренняя борьба за место смотрящего от США и НАТО на континенте в случае заморозки конфликта на Украине и возникновения новой стадии холодной войны с очередным сдерживанием России.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война замораживается, затухает, какие-то разные могут быть оформления, перемирия, поиск дипломатических форматов. Но при этом начинается новая холодная война с Россией, новое сдерживание России, и вот сейчас в этих условиях некоторые страны Европы начинают негласную конкуренцию, кто будет главным оператором нового геополитического и военно-стратегического сдерживания России. Польша претендует, Франция забеспокоилась. Потому что многие американцы – на Германию. После того, как немцы передали танки, они переступили какой-то рубеж немецкого хвалёного пацифизма. Происходит некоторая милитаризация уже объединённой Германии, а у всех память хорошая, что такое Германия в Европе в этих территориальных границах, не ФРГ. Французы побаиваются, поляки, британцы. Идёт негласная борьба, конкуренция, потому что кто главный оператор сдерживания России, тот получит больше военных инвестиций со стороны НАТО в целом и со стороны США. Какие базы будут, вооружения, это развитие военпрома», – объяснил Карасёв.

По его словам, у США, в свою очередь, развяжутся руки заняться проблемами на тихоокеанском направлении.

«Америка решила главную задачу. Она консолидировала Европу и ослабила её экономически и стратегически под себя. Сейчас ни о какой стратегической автономии Европы никто не будет вести речь. США фактически контролируют ситуацию в Европе, но всё дальше и дальше будут перебазировать свои усилия на тихоокеанский театр военных действий, оставив кого-то за главного. И здесь идёт борьба, кто за главного. Пока – немцы, потому что у кого танки «Леопард»? Не у британцев. Французы, видя, к чему идёт первыми проявили инициативу, они первыми предложили «Леклерк». Британцы потом «Челленджер», 14 или 13. Но основной-то массив танков – это «Леопарды», – добавил политолог.