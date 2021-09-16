В Европе глубокий раскол из-за конфликта Брюсселя с Польшей и Венгрией – украинский эксперт

16.09.2021 19:16 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Еврокомиссия отказала Польше в финансах на 50 миллиардов евро, а Венгрии – на 7,5 из-за отказа этих стран проводить ЛГБТ-пропаганду. Польша даже готова признать национальное законодательство выше европейского.

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один интересный тренд современности – либерально-консервативное противостояние в ЕС: противостояние между Брюсселем и странами восточной Европы, в частности Польшей и Венгрией. На прошлой неделе оно достигло новой высоты, когда Еврокомиссия фактически заблокировала выделение целого ряда финансовых траншей в качестве кредитов и грантов Польше и Венгрии. В случае с Польшей, речь идёт о сумме 50 миллиардов евро, часть – это транши, а часть кредиты под выгодные проценты. В случае с Венгрией, речь идёт о меньшей сумме, но, всё-таки, 7,5 миллиардов евро», – сказал он.

По его словам, дело закончится – если не выходом этих стран из ЕС, то глубоким расколом в организации.

«Еврокомиссия отказалась выделять средства, потому что, по мнению Брюссельских бюрократов в Польше и Венгрии, не наблюдается верховенство общеевропейского права, в части прав человека, а именно, прав ЛГБТ и других меньшинств. В Венгрии недавно был принят закон, запрещающий ЛГБТ пропаганду среди школьников. Всё это очень не нравится Брюсселю и ЕС. Но в Польше и Венгрии идут по единственному верному для них пути. В Польше уже обратились в Конституционный суд с тем, чтобы он сделал заключение о том, что польское национальное законодательство более приоритетное по отношению к европейскому, и это фактически тот путь, по которому прошёл целый ряд стран, не входящих в ЕС, в частности Россия. Дело выглядит так, что речь если не о возможном выходе из ЕС, то, по крайней мере, усугублению либерально-консервативного разлома внутри ЕС», – подчеркнул Богатырёв.

В свою очередь, украинский политолог Андрей Золотарёв добавил, что в Венгрии появились тенденции на выход из ЕС.

«В Венгрии уже вбросили даже термин «Hugzit», этого стоило ожидать, потому что это вопрос даже не экономического неравенства, а так или иначе, стремление бюрократов из Брюсселя всё унифицировать, ибо люди, которые нас пугают ужасами совка, не обращают внимания на то, как всё забюрократизировано в ЕС. Это неизбежно должно было натолкнуться на камни польских и венгерских скреп», – заключил Золотарёв.