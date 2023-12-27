В Европе ищут деньги на продление агонии Украины. А что, если найдут?

Похоже, поиск денег на продление существования Украины – это то единственное, что реально сплачивает европейские элиты. Из Брюсселя пришла духоподьемная новость: ЕС разрабатывают запасной план предоставления помощи Украине в размере до €20 млрд, не требующий согласия Венгрии. Как указывает Financial Times, этот новый план будет рассмотрен на евросаммите 1 февраля, если к тому времени венгерский премьер Виктор Орбан всё же продолжит возражать против помощи Украине.

Новая схема предполагает предоставление странами-участницами гарантий для бюджета ЕС, что позволит Европейской комиссии занять для Киева до 20 млрд евро на рынках капитала в следующем году. Такой механизм удобен тем, что в отличие от провалившегося плана вынуть из карманов европейцев 50 миллиардов евро для Украины на ближайшие четыре года, не требует консенсусного согласия всех стран ЕС.

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Если в число основных участников «кредитного картеля» войдут страны с высокими кредитными рейтингами, то Европейский Союз сможет обойти вето Венгрии.

Одним из недостатков новой схемы, по сравнению с первоначальным предложением в 50 миллиардов евро, основанном на бюджете ЕС, является то, что она будет ограничиваться кредитами и не будет включать гранты. Второй резервный вариант предполагает перенос на несколько месяцев или на год структуры финансирования, использованной в этом году, в рамках которой ЕС предоставил Украине 18 млрд евро в виде дешевых кредитов. Этот вариант потребует согласия большинства стран.

Если лидеры ЕС согласятся с этим планом, то уже 1 февраля, МВФ получит гарантии, что выделит Украине следующий транш финансирования в размере около $900 млн. В ЕС надеются, что этих денег должно хватить Киеву, чтобы избежать необходимости включать печатный станок с риском разгона гиперинфляции.

При этом некоторым странам, таким как ФРГ и Нидерланды, потребуется одобрение парламентов для предоставления национальных гарантий по кредитам, и этот процесс, как надеются европейские официалы, должен быть завершен вовремя.

Точные условия еще обсуждаются, а окончательная сумма будет определяться в зависимости от потребностей Украины. Также понятно, хоть об этом и не говорят вслух, что окончательное решение примут с оглядкой на финал битвы в американском Конгрессе за финансирование Киева. Если Байден этот бой проиграет, тогда основная тяжесть спонсирования дальнейшего противостояния России ляжет на плечи европейцев. Если же Штаты продолжат свое долевое участие хотя бы в прежних объемах, тогда европейский взнос могут и уменьшить.

Важно то, что независимо от выбранной модели, ЕС пообещал Украине предоставить финансирование не позднее марта следующего года. А это значит, что ЗАО «Украина» хоть и трещит сейчас по швам из-за проблем акционеров, однако это все же далеко не трест, который лопнул.

Теперь к политическим выводам из этой финансовой истории. У нас предпочитают замечать в основном приятные для нас сигналы об усталости Запада от войны. Такие, к примеру, как вынесенный на обложку французского журнала Courrier international заголовок «Зеленский. Время сомнений» с самим Зе в камуфляже в качестве заднего фона.

«Контрнаступление провалилось, среди населения и союзников Киева распространяется усталость. Победа кажется теперь невозможной, стратегия украинского президента все больше кажется спорной», – пишут французы.

Достаточно сигналов об «усталости» идет и из Берлина. Даже официозная Дойче Велле признает, что эта самая усталость «оказывает давление на политиков, заставляя задуматься о мирных переговорах». Тем не менее, даже «уставший» немецкий политикум склонен обвинять в провале своих ожиданий коллективный Запад, виня его в недостаточной поддержке Украины:

«Контрнаступлению ВСУ, целью которого было освобождение оккупированных РФ территорий, препятствовал сам Запад – тем, что поставлял слишком мало вооружений и делал это слишком поздно».

Из этого напрямую следует вывод, что тушить пожар нужно бензином. То есть, вваливать в украинский проект еще больше денег. Ведь вложенные инвестиции требуют защиты, а иначе что получается – Путину все отдать? Нет, так не пойдет. Так что нынешняя видимая слабость Украины на деле и по факту лишь раззадоривает западных «ястребов», дает им уверенности в правоте собственных подходов и аргументов в пользу того, что начатое не стоит бросать.

Квинтэссенцией этих настроений можно считать недавние слова чешского президента Петра Павла:

«Об «усталости» могут говорить только Украина и Россия… В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя помощи Украины – это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий».

Он также добавил, что у Европы возникнут серьезные проблемы, «если некоторые политики будут использовать инфляцию или рост цен на энергоносители для настройки избирателей против помощи Украине».

«Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом», – убеждает чешский лидер.

Рискну поспорить с отставным генералом относительно того, что Запад сегодня не вовлечен в конфликт. Да, западные солдаты не воюют непосредственно на поле боя. Однако вовлеченность западных стран иного рода. Как известно, самые большие тяготы в ходе любой войны несут не люди в окопах, а тыл, вывозящий на своих плечах как снабжение воюющих армий, так и неизбежные в ходе войны лишения и ограничения привычной жизни. Недаром в СССР по итогам ВОВ даже учредили награду «Труженикам тыла» и чествовали последних наравне с боевыми ветеранами.

Сегодня Запад выполняет для Украины именно роль коллективного тыла и снабженца. Все эти ракеты и боеприпасы не возникают из воздуха – это все едет на Украину с западного направления. Оттуда же идут деньги на финансирование буквально всего – от зарплат военным до пенсий пенсионерам. Это деньги западных налогоплательщиков. Недаром все эти многомиллиардные траты в ЕС обозвали «налогом на Украину». А в Германии уже звучат голоса о введении дополнительной надбавки к подоходному налогу – так называемого «налога солидарности с Украиной».

С такой идеей, в частности, выступила известный в Германии экономист и член «совета мудрецов» при правительстве ФРГ Моника Шнитцер. Последняя признает, что её предложение не пользуется популярностью, но считает, что война касается «свободы Германии».

И таких голосов довольно много. Так что отставить радужные прогнозы. Да, на Западе идут дискуссии. Но это их внутренние западные дискуссии, в которых на ничего не светит и которые не про то, как сдаться в плен и выкинуть белый флаг, а про то, как лучше воевать, и кто за это заплатит. Если же смотреть глобально, то никто не отказался от своих планов, ничто не рухнуло, не исчерпалось и не развалилось. Они просто меняют стратегию – на, как им кажется, более эффективную.

А что, если найдут?