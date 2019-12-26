В Европе кусают локти, сожалея, что не прислушались к Путину

26.12.2019, Москва, Олег Кравцов

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи президента РФ Владимира Путина, озвученные им еще в 2001 году во время выступления в бундестаге Германии.

Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, мнение которой приводит РИА Новости.

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Она рассказала, что ее сильно впечатлила речь российского лидера вскоре после теракта 11 сентября 2001 года. Выступая перед немецкими депутатами, Путин тогда сделал акцент на том, что Россия – самая что ни на есть европейская держава, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Также президент РФ призвал отказаться от шаблонов «холодной войны» и быть равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

«На планы, идеи, которые он предлагал немецкому парламенту, а вместе с ним – и всей Европе, тогда никто должным образом не смог среагировать. Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали. Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», – сожалеет Кнайсль.