28.12.2018, Симферополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Туризм
Просмотров:

В Европе началась продажа путёвок в Крым в обход санкций

Европейские турфирмы бронируют места в крымских отелях, но из-за санкций не обозначают туризм как цель поездок на полуостров.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Продажи билетов в Крым существуют в туристических компаниях Европы. Можно спокойно купить и забронировать крымские отели. Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все всё прекрасно поняли в Европе», – сказал Черняк.

По его словам, по итогам 9 месяцев в Крыму побывали туристы из 132 стран с 5 континентов.

«Такого количества представительства иностранных туристов в Крыму не было никогда. Мы понимаем прекрасно, что большими организованными группами туристов на сегодня Крым похвастать не может, но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен», – заявил Черняк.

Он отметил, что иностранные туристы могут испытывать сложности с использованием банковских карточек.

«Но это уже не такая проблема. Они приезжают через российские города и заблаговременно покупают билеты, гостиницу, питание. По сути, наличные деньги им нужны только на сувенирную продукцию и на крымские вина», – сказал Черняк.

На новогодние праздники больше всего иностранных туристов ожидается из Германии, сообщил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть