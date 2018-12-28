В Европе началась продажа путёвок в Крым в обход санкций

28.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Европейские турфирмы бронируют места в крымских отелях, но из-за санкций не обозначают туризм как цель поездок на полуостров.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Продажи билетов в Крым существуют в туристических компаниях Европы. Можно спокойно купить и забронировать крымские отели. Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все всё прекрасно поняли в Европе», – сказал Черняк.

По его словам, по итогам 9 месяцев в Крыму побывали туристы из 132 стран с 5 континентов.

«Такого количества представительства иностранных туристов в Крыму не было никогда. Мы понимаем прекрасно, что большими организованными группами туристов на сегодня Крым похвастать не может, но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен», – заявил Черняк.

Он отметил, что иностранные туристы могут испытывать сложности с использованием банковских карточек.

«Но это уже не такая проблема. Они приезжают через российские города и заблаговременно покупают билеты, гостиницу, питание. По сути, наличные деньги им нужны только на сувенирную продукцию и на крымские вина», – сказал Черняк.

На новогодние праздники больше всего иностранных туристов ожидается из Германии, сообщил депутат.