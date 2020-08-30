В Европе начинается бунт против США

30.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Американцы своей санкционной политикой вынудили европейцев бороться за собственную экономическую независимость.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Американцы хотят, чтобы российский газ меньше попадал в Европу. Если в Европе будет недостаточно газа, то цены на него пойдут вверх, и тогда американцы придут – будут продавать сжижений газ, и европейцы вынуждены будут его закупать. Это даже нескрываемая затея американских лоббистов и сенаторов, которые избираются и держатся в своих Штатах на нефтяных деньгах.

В Германии это всё прекрасно понимают, поэтому люди возмущены. Причём даже «Партия зелёных», которая выступает резко против «Северного потока-2» считает, что американцы не имеют права вмешиваться в энергетическую безопасность Европы.

Сейчас на Западе появилась «Доктрина Трампа», которая объясняет европейцам, что у нас нет своей суверенности, у нас нет независимости, и мы должны делать то, что хотят американцы. А если мы не хотим этого делать, то нас будут наказывать – это начинают понимать европейцы, и поэтому Трампу и американским сенаторам был дан чёткий ответ, когда на прошлой неделе 24 из 27 стран Европейского Союза послали ноту протеста в МИД США, по поводу такой санкционной политики Америки», – отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что американцам нужен ЕС в статусе вассалов.

«Только сейчас европейцы начинают понимать, что они живут под «Доктриной Трампа», но они не хотят жить под таким диктатом Америки.

Европейцы понимают, что если они сдадут свои позиции в вопросе «Северного потока-2», то уже завтра американцы будут шантажировать их по другим вопросам: покупка технологий у Китая, или полностью запретят торговлю с Ираном, или по другим вопросам.

Американцы будут шантажировать европейцев, пока у них будет хоть какое-то своё мнение и независимая политика. Американцы хотят сделать из европейцев вассалов», – возмутился Рар.