В Европе нашлась еще одна камикадзе гибридной войны

15.04.2019, Москва, Елена Острякова

Литва готова повторить «подвиг» Украины, которая отказалась от прямых поставок российского газа, чтобы покупать его дороже в Словакии. Маленькая, но гордая прибалтийская республика таким же образом откажется от поставок белорусской электроэнергии – из чисто политических соображений. И это несмотря на то, что литовская энергетика не обеспечивает сегодня внутренний рынок.

О том, что Литва будет блокировать поставки электроэнергии из Белоруссии, заявила кандидат в президенты Литвы от консервативной партии Ингрида Шимоните.

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«Вильнюс должен и дальше блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС и стремиться убедить делать это другие страны и Евросоюз в целом», – цитирует Шимоните Baltnews.

Белорусская АЭС, которая строится вблизи города Островец Гродненской области, будет запущена осенью этого года. Об этом сегодня в Сочи заявил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, передает БелТА.

Официально литовские власти объясняют свою позицию соображениями безопасности. Однако МАГАТЭ дало положительное заключение по БелАЭС. На самом деле литовский бойкот объясняется тем, что финансовую и техническую поддержку проекту оказывает Россия: Москва выделила кредит на строительство, направила специалистов и готова утилизировать отработанное топливо.

«Все понимают, что это не белорусский проект, а кремлевский. Он связан с гибридными войнами. Поэтому отношение к Белоруссии в Литве сейчас хуже, чем было несколько лет назад», – откровенно призналась в интервью к спонсируемому из Польшу и вещающему на территорию Белоруссии каналу «Белсат» бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичиене.

Уже в июне литовские энергетики попробуют «работать в изоляции», рассказал местный эксперт Рытас Стаселис.

«После этого станут понятны технические параметры этой проблемы. Генерационные мощности в Литве достаточные. Но дело в том, что это очень дорого. Будем больше импортировать энергии из Латвии, Эстонии и Польши», – заявил Стаселис «Белсату».