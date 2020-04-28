В Европе никто не даст снять фильм о трагедии в Одессе – продюсер

28.04.2020, Одесса, Владимир Гладков

В Европе еще можно получить деньги на фильм об Украине, но проще снять фильм о президенте РФ Владимире Путине, чем о событиях в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом Youtube-каналу PolitWera рассказал американский режиссер и продюсер украинского происхождения Игорь Лопатёнок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Европе есть совершенно потрясающая система поддержки производства кино. Есть компания, которая называется «Евриматч», которая дает деньги, есть компании разные, есть фонды. На самом деле можно получить деньги, но если вы начинаете снимать про Одессу, либо Украину, либо Донбасс или Путина, то возникают проблемы. Но с Путиным попроще, впрочем», – отметил Лопатёнок.

По его словам, у голливудских продюсеров есть сценарий игрового фильма о событиях в Одессе.

«Одесская трагедия сопоставима с трагедий с Хатынью. Скажу по секрету, что у нас есть сценарий игрового фильма, в котором девушка погибает в доме профсоюзов в Одессе. Время игровой картине об Одессе еще впереди. Я обещал своим друзьям одесситам, обещал своей аудитории, что мы не уйдет с этой темы», – заверил продюсер.

Напомним, Лопатёнок является режиссером документального фильма «Украина в огне», продюсером которого выступил Оливер Стоун.