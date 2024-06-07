«В Европе они беззащитны» – Путин ответил на главный ядерный вопрос модератора ПМЭФ

Главная дискуссия президентской сессии на Петербургском экономическом форуме состоялась к концу четвертого часа. Ведущий, главный российский «ястреб» политолог Сергей Караганов наконец задал свой главный вопрос об «ускорении движения по лестнице ядерной эскалации», ради которого его судя по всему и пригласили вести мероприятие.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бряцает оружием и действует в строгом соответствии со своей ядерной доктриной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не считаю, что такой случай наступил. Нет такой необходимости. Но доктрина – это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас – и не исключаем внесение каких-то изменений в эту доктрину. Это связано и с испытанием ядерного оружия», – пытался быть дипломатичным и уклончивым Путин.

Он подчеркнул, что Россия не повышает скорость решения задач СВО, потому что бережет жизни солдат: «Мы постепенно выдавливаем противника».

Этот ответ не устроил Караганова. Он считает, что эскалация тоже сбережет жизни, но к тому же охладит «безумных европейцев». Политолог призвал на помощь даже президента Зимбабве и подтвердить, что гиен нужно пристреливать, если они нападают. Эммерсон Мнангагва испугался такой подаче и заверил, что все зимбабвийские гиены в зоопарках, он может даже подарить одну Караганову.

Не дождавшись поддержки Черного Континента, неугомонный политолог обратился ко Всевышнему с его опытом в Содоме и Гомморе, которые он уничтожил огненным дождем.

«Без меня, может быть, – рассмеялся Путин, – А то вы зададите там жару. Они там уже испугались. Хотя, можно подумать про европейцев. Логика всякая возможна. Если дойдет до ядерных ударов, то все должны понимать, что у России есть система ранних предупреждений о ракетном нападении, у США есть, больше в мире нигде такой развитой системы нет. В Европе они беззащитны».

Он также напомнил, что у России гораздо больше ядерных бомб, чем в Европе, но он надеется, что до обмена ударами никогда не дойдет. При этом президент перекрестился. Он вспомнил о жертвах и возможности перехода к ударам стратегическим оружием. Путин выразил надежду, что России хватит для победы конвенционального оружия и попросил всуе ядерное оружие не упоминать.

Но это Караганова не остановило, и он продолжил настаивать на том, что надо ударить или хотя бы припугнуть. Путин назвал его «страшным человеком». Он заверил, что «колебаний нет и быть не может», но делается объективный анализ.

«Караганов задаёт главный вопрос, за который его и сделали модератором: может быть приставить “ядерный пистолет” к виску Запада? Путин успокоил всех. Потому что многие уже стали опасаться что Россия использует ТЯО», – прокомментировал дискуссию политолог Сергей Марков в своем тг-канале.

«Похоже, закрытая дискуссия по данному вопросу идёт. При том – на самом высоком уровне. Что ж, будем ждать внесения изменений в нашу ядерную доктрину», – считает его коллега Юрий Баранчик.

«По поводу предложения со стороны Путина перестать упоминать всуе ядерное оружие. Кто-то считает, что это Караганову. Да нет, не ему. Глава государства призвал официальных лиц не грозить ядерной дубинкой публично. И сообщил, что могут быть приняты новые меры», – пишет политический эксперт Павел Данилин.

«А мы, я надеюсь, все поняли, что тема ядерного оружия в контексте конфликта вокруг Украины (не СВО – тут из ответов Путина понятно все, а в более широком контексте) уже ВНУТРИ политического дискурса? Поняли? Ну и славно…», – предупреждает профессор Юридического института РУДН им. П.Лумумбы Дмитрий Евстафьев.

«На фоне Караганова Путин действительно миролюбив. Однако, Кремль показал совершенно однозначно, что у нас на запасных путях стоит бронепоезд. Которого и надо бояться. Если он поедет, его уже не остановить», – констатирует публицист Кирилл Шулика.