В Европе опасаются объединения военного потенциала России и Украины

Елена Острякова.  
06.05.2024 15:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


После победы России украинская промышленность будет работать против Запада.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в эфире украинского телеканала «Прямый», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После победы России украинская промышленность будет работать против Запада. Об этом бывший шахматист и...

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«Побеждает Путин в Украине, и нам придется иметь дело уже с украинцами, которых мобилизуют, и с украинскими заводами, который будут работать на Путина. Вы хотите этого? Или мы попробуем решить проблему, пока она решается на поле боя в Украине,  просто предоставив ей необходимую помощь. Потому что эта идея – давать дозированную помощь – серьезные военные говорят, что она абсурдна, если мы представляем себе Россию как врага. Путинская Россия – это угроза», – сказал Каспаров.

Что касается США, бывший шахматист-иноагент считает, что там администрация Джо Байдена пребывает в иллюзии о том, что она вершит судьбы мира, а на практике терпит «катастрофы» в Афганистане, Украине и Газе, при этом «в Венесуэле происходит полная сдача всего».

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