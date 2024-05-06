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После победы России украинская промышленность будет работать против Запада.

Об этом бывший шахматист и иноагент Гарри Каспаров заявил в эфире украинского телеканала «Прямый», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Побеждает Путин в Украине, и нам придется иметь дело уже с украинцами, которых мобилизуют, и с украинскими заводами, который будут работать на Путина. Вы хотите этого? Или мы попробуем решить проблему, пока она решается на поле боя в Украине, просто предоставив ей необходимую помощь. Потому что эта идея – давать дозированную помощь – серьезные военные говорят, что она абсурдна, если мы представляем себе Россию как врага. Путинская Россия – это угроза», – сказал Каспаров.

Что касается США, бывший шахматист-иноагент считает, что там администрация Джо Байдена пребывает в иллюзии о том, что она вершит судьбы мира, а на практике терпит «катастрофы» в Афганистане, Украине и Газе, при этом «в Венесуэле происходит полная сдача всего».