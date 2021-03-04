В Европе – опять хороший спрос на российский газ

04.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Европейские страны из-за сильных холодов зимой потратили больше запланированного газа из хранилищ. Это стимулирует хороший спрос на продукцию «Газпрома», пишет сегодня газета «Коммерсант».

Сезон изъятия запасов начался в октябре, на тот момент хранилища были заполнены почти на 100%, но из-за резкого похолодания отборы газа из хранилищ Европы к весне оказались на 41,5% выше, чем было закачано при подготовке к зиме. По данным GIE, хранилища Германии заполнены на 30,27%, Франции — на 23%.

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В 2020 году складывалась противоположная ситуация: после мягкой зимы в европейских хранилищах оставались большие запасы, и этот фактор в сочетании с сокращением спроса из-за пандемии привел к обвалу цен на газ.

«Газпром» уже отчитался об увеличении экспорта российского газа на 32,9%, до 34,5 млрд кубометров в страны дальнего зарубежья в январе—феврале.

Чтобы заполнить европейские хранилища до комфортных 85%, к октябрю потребуется закачать 50–52 млрд кубометров.

Ожидается, что конкурировать за продажи в ЕС «Газпром» будет с поставщиками американского сжиженного газа.

Как известно, США противодействуют достройке газопровода «Северный поток-2», поскольку заинтересованы вытеснить Россию с европейского рынка.