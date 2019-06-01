В Европе отчитали Порошенко за воровство – он краснел при Саакашвили

01.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Руководство крупнейшей в ЕС Европейской народной партии напрямую обвинило экс-президента Украины Петра Порошенко в коррупции.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили, глава ЕНП Жозеф Доль заявил об этом Порошенко, глядя в глаза, на одном из недавних съездов партии.

«Доль, председатель Европейской народной партии, это очень видный европейский лидер, он сказал ему в глаза при многих: «Мне говорят, Петро, что ты крадешь 30% со всех военных заказов. И нам это очень в Европе неприятно».

Тот вообще покраснел, сказал, что «это все ложь, что это Юлия Тимошенко такие вещи сообщают».

Но реально ему в глаза европейцы это говорили при мне, поэтому никакой новостью для всех это не было. Они тоже подвинули многие вещи, связанные с Украиной, этому нам не надо удивляться», – заявил Саакашвили.