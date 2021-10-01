«В Европе паника – «Северный поток» заблокировать уже невозможно» – немецкий политолог

Европе приходится менять свою политику в отношении поставок российского газа, и, хотя попытки помешать вводу в эксплуатацию «Северного потока-2» продолжаются, они вряд ли увенчаются успехом.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlife.tv» заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что «Северный поток» остановить невозможно, он уже построен. Как его сломать? Эти трубы уже проложены на дне моря, их кто-то со дна Балтийского моря должен убирать, кто-то за это должен платить, и тут не только российским, но и немецким компаниям придётся громадные деньги в плане компенсации давать. Кто за это – немцы будут платить? Нет, конечно.

Я думаю, что сейчас в Европейском союзе начнётся много всякой бюрократической волокиты. Под влиянием тех же восточно-европейских членов будут сделаны попытки приостановить ввод в эксплуатацию этой трубы. И на это похоже, что директивы будут переписываться, что Брюссель скажет, что пусть «Газпром» найдёт второго партнёра для прокачки 50% газа через трубу, «Газпрому» разрешат только на 50 процентов ей пользоваться.

Есть такие разговоры, они ведутся, есть такая политика. Но в тоже самое время, обратите внимание на другое. В Европе вы сегодня открываете любую газету и читаете, что срочно нужен газ. Все полагались на американские сжиженный газ, но он ушёл в Азию. Потому что газом торгует не Трамп… и не Байден капитан американской экономики, которой выгоднее-то продавать туда, а не в Европу.

В Европе же терминалов таких нет, чтобы в массовом порядке принимать этот американский газ. А газ нужен, потому что ветряные генераторы плохо работают, солнца было мало, и сейчас начинается зима. Как и американцы сейчас начинают говорить – Европа будет мерзнуть, если вы не будете закупать газ.

Раньше говорилось все это время – нам российский газ не нужен, отключаем вообще газ, против России санкции и так далее. Сейчас все хватаются за голову – нам нужно в два раза больше газа из России, пусть Россия поставляет, требуют от России, в том числе через украинские трубы, через «Северный поток-1», «Северный поток-2».

Все эти директивы очень быстро позабыли, когда все дошло до собственного благосостояния, когда газ нужен, надо заполнять все хранилища, которые только на 60 процентов заполнены. Их надо заполнить на 90 процентов как можно скорее, поэтому газ дорожает», – заключил Александр Рар.