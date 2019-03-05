«В Европе поняли, что карта ДРСМД бита» – международный эксперт

05.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Европа могла бы сыграть значительную роль в удержании США от распространения своей гегемонии, однако для этого не хватает инструментов, которые смогли бы эффективно работать и сдерживать Вашингтон.

Об этом в ходе круглого стола «Возможны ли стабильные отношения России и НАТО?» заявил завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Дмитрий Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У европейцев, конечно, есть собственные интересы. Европейцы не могут во всём соглашаться с США. И, по ряду вопросов, очень серьёзных, не соглашаются. Одна из очень важных тем – всеобъемлющий договор по Ирану, где ЕС, европейцы заняли позицию, отличную от Соединённых Штатов, но при этом, конечно, встаёт вопрос: «А каким образом, где взять инструменты для того чтобы реализовать это иное понимание США?». Вот этот вопрос об инструментарии реализации собственных политических платформ для европейцев очень важен.

Но, представьте себе, в НАТО они бы сказали: «Да мы против того, чтобы США выходили из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Ну и что? Где результативность? Где инструментарий для того, чтобы этот свой протест реализовать? Да, европейцы имеют возможность, и это очень важное обстоятельство, повлиять на решения США. С другой стороны, такие несогласия могли бы создать ненужную сейчас ни Европе, ни Америке критическую массу разногласий.

И последнее. По существу, наверное, все в Европе понимали и понимали уже давно, что, скорее всего, эта шахматная фигура, карта ДРСМД – она уже проиграна. И отвоёвывать вот эту проигранную карту, пытаться забрать её назад вряд ли кто-то стал бы из серьёзных политиков», – отметил эксперт.

Также он обратил внимание на то, что смещение влияния на решения в НАТО в руки Вашингтона ведёт к усложнению отношений России с Альянсом.

«Европейцы всё время делают упор на то, что в России преувеличивается несамостоятельность европейских союзников по НАТО. Говорится о том, что, всё-таки европейские союзники обладают своим голосом. О том, что решения принимаются коллективно и коллегиально – это всё так.

Но тенденции, которые сейчас существуют с точки зрения смещения трансатлантических балансов, наверное, они неблагоприятные с российской точки зрения, если мы рассматриваем перспективы отношений России и НАТО. И в этом смысле, если администрация США, нынешняя, а может, и будущая, будет, по-прежнему инструментально относиться к НАТО, как к организации, у России сузятся возможности и заинтересованность во взаимоотношениях с Альянсом», – резюмировал Данилов.