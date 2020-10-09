В Европе появилась лже-Тихановская

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

Неизвестный человек выдавал себя за бывшую кандидатку в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую 6 октября на закрытом онлайн-заседании комитета по иностранным делам парламента Дании (Фолькетинг).

Об этом сообщает «Еврорадио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале заседания депутатам сообщили, будто в штабе Тихановской возникли проблемы с веб-камерой, поэтому ее не видно на экране. Встреча продолжалась 40 минут, после чего депутаты остановили ее, когда «Тихановская» внезапно сменила тему и спросила депутатов, как они относятся к борделям с животными в Дании.

Почувствовав, что что-то происходит не так, депутаты остановили встречу.

В Дании состоится расследование инцидента. Как сообщает пресс-служба Фолькетинга, на встрече с неизвестным не обсуждалось ничего важного.

«Это обычный пранк», – прокомментировала инцидент пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) заявили Reuters, что, «возможно, причастны» к скандалу со лже-Тихановской, и пообещали рассказать подробности на следующей неделе.

Позже Столяров в своем блоге дал понять, что датские парламентарии не попались бы на розыгрыш, если бы внимательнее следили за творчеством российских пранкеров.

«Датчане не слушают наших пранков. Хотя недавно их газета большое интервью брала», – отметил «Лексус».

Он также сообщил, что одной из тем беседы в парламенте Дании стала «проблема черепах».

«Теперь датский парламент обязал всех спикеров, которые участвуют в заседаниях онлайн, включать камеру, дабы избегать путаницы», – сообщил в своем телеграм-канале председатель белорусского Союза журналистов Андрей Кривошеев.