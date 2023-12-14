«В Европе пою на русском, а «мова» – локальная история для украинского рынка» – Лобода

Перебравшаяся в Ригу украинская певица Светлана Лобода заявила, что не собирается отказываться от русского языка, чтобы не потерять русскоязычную аудиторию, однако на Украине, где большинство говорит по-русски, приходится вещать только на «мове».

Об этом русофобка сказала в интервью BBC, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории. Потому что она очень большая и потому что это люди, которые меня поддерживают, которые поддерживают мою страну. Я знаю, что вопрос русского языка сегодня очень острый в Украине, и когда я приезжаю в Украину, я всегда говорю на украинском языке и интервью даю на украинском языке. Но по миру, в Европе люди, там, где я выступаю, это Грузия, Армения, Казахстан – люди говорят на русском языке. И Латвия. Мои музыканты знают английский язык, но в коллективе говорят все на русском и понимают на русском языке. Они украинские песни совсем не понимают, я им перевожу, рассказываю. Надо понимать, что это всего лишь локальная история для украинского рынка», – заявила Лобода.

При этом, несмотря на «острый вопрос», она добавила, что большинство на Украине разговаривает на русском, и фактически проблем с языком нет.

«Я ненавижу интервью, потому что после каждого интервью моя пиар-служба просто, бедная, не спит ночами и очень волнуется, потому что масса заголовков… И даже то, что мы сегодня говорим на русском языке, поверьте, будет прилетать. Никто не будет разбираться в том, что есть главный центр BBC – и в нём просто подразделение. Это вообще никого не интересует, но главное то, что она на русском говорит. Не русский язык убивает украинских людей, большая часть Украины говорит на русском языке. Нужно разбираться, какой ты человек, чем ты можешь помочь, а не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили, но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке, так случилось», – оправдывалась певица.