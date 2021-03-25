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25.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, русофобия, Русская Весна, Севастополь, Украина
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«В Европе прекрасно понимают, что Крым – русский» – немецкий политолог

Новости Украины

Даже в Европе не могут себе представить, что крымчане когда-либо захотят вернуться в состав Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, о чём спорить, где Россия угрожает Европе? Крым? Я сейчас скажу не как политолог, но в Крыму россияне живут, а до этого – русские, которые были при Украине.

Но тут трудно представить, чтобы крымчане проголосовали за возвращение в Украину. Это в Европе практически все понимают. Но в Европе принцип своих либеральных ценностей, своей правды», – сказал Рар.

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