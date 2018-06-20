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В Европе призвали Сенцова перестать валять дурака и просят Путина о помиловании
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил украинскому террористу прекратить голодовку, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков.
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«Суд [ЕСПЧ] предлагает заявителю (Сенцову — Ред.) прекратить голодовку», — сообщил Чиков.
«Суд также просит представить детальную информацию о текущем состоянии здоровья Олега Сенцова вместе с медицинской документацией до 27 июня», — написал он.
Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что несмотря на обьявленную голодовку, Сенцов умудрился поправиться на 2 кг.
В свою очередь, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.
«Если необходима просьба о его помиловании, я охотно ее подам на основании Европейской конвенции по правам человека», — добавил генеральный секретарь СЕ.
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