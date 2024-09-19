В Европе растет спрос на российский газ

Европейский бизнес использует любую возможность закупать российский трубопроводный газ.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите статистику 2024 года, то увидите, что потребление российского газа растет. Естественно, по отношению к 2023 году. Ни о каком выходе на цифры 2021 года речи мы даже не ведем. Этого не будет, наверное, уже никогда.

Тем не менее, спрос на российский газ растет, а на СПГ падает. Это происходит по банальной причине – российский газ дешевле. Если регуляторные возможности покупать российский газ есть, европейский бизнес его покупает. Это наглядное доказательство того, что экономически по цивилизованному мы бы конкуренцию за европейский рынок у американцев выиграли бы однозначно», – сказал Симонов.