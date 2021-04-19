В Европе растет угроза террора – худшая ситуация в Швеции

19.04.2021, Москва, Михаил Рябов

В следующем году миграционные процессы и приток беженцев в страны ЕС снизится в связи с тем, что наступает частичная стабилизация, несмотря на вялотекущие конфликты в регионах Ближнего Востока и Африки. Однако ожидать спокойной жизни странам Западной Европы не придется, поскольку возрастает роль террористической угрозы из-за маргинализованности беженцев, которые не стремятся интегрироваться в европейское общество.

Об этом на конференции заявил белорусский политолог Александр Шпаковский.

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«В ЕС до 50 тыс. жителей имеют непосредственную связь с джихадистскими организациями. Разгром исламского государства не оказал влияние на обстановку, только в 2019 году 21 нападение было совершенно, а 119 было предотвращено» – отметил Шпаковский. Он уделил особое внимание Белоруссии и ее транзитному положению. «Примерно от 10 до 15 прецедентов в год на территории Белоруссии выявляется лиц, имеющих отношения к террористическим организациям, которые пересекают границу для дальнейшей миграции в страны ЕС, граничащие с Белоруссией».

Политолог также выделяет проблему переманивания высококвалифицированных кадров из Белоруссии в Польшу, которая нуждается в поддержании экономики из-за оттока собственного населения в Западную Европу.

Польский политик и депутат Сейма V созыва Матеуш Пискорский отмечает, что мировое сообщество стоит на пороге новых глобальных перемен, связанных с формированием нового типа общества – общества «страха».

К существующим рискам, с которыми сталкивается современность, необходимо отнести три вида фобии: террористическая угроза, российская агрессия и пандемия, которые искусственно навязываются гражданам ЕС.

По словам Пискорского, миграционный кризис является предлогом для усиления разных спецслужб, которые борются «неугодными» оппозиционными силами, например, активно ущемляя политическую партию «Альтернатива для Германии», признав ее экстремисткой организацией.

Пискорский утверждает, что большинство стран коллективного Запада отходит от либерально-демократических ценностей, пренебрегая свободой слова и волеизъявлением, переходя к жесткому авторитаризму.

В Швеции самая катастрофическая ситуация с мигрантами-исламистами, считает директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.

По его словам, Швеция, являясь опорой мультикультурализма и либерализма в ЕС, распространяющая данные идеи в Европе и на постсоветском пространстве, легкомысленно относится к прибытию представителей исламских радикальных течений.

Апхаидзе подчеркнул, что уже около 28% населения Швеции составляют мигранты, большинство из которых арабы.

«Из около 28% мигрантов, находящихся в Швеции, 8-10% составляют представители Ирана, которые с 80-х годов получали политическое убежище, остальные мигранты, прибывшие в страну, являются арабами. Если политическое убежище запрашивают выходцы из других стран в том числе из СНГ, 90% таких случаев получают отказ», – заявил эксперт.

Политолог подчеркнул, что Шведское правительство предает арабам и разным исламистским организациям, включая представителей радикальных течений ислама, особый приоритет в миграционной политике, которые впоследствии создают свои закрытые анклавы.