«В Европе растёт недовольство Украиной» – журналистка из Брюсселя

Константин Серпилин.  
23.12.2023 16:09
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, ЕС, Права человека, Украина


В Европе вызывает непонимание недавнее решение местной бюрократии по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку в данном случае наглядно демонстрируются двойные стандарты.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе вызывает непонимание недавнее решение местной бюрократии по началу переговоров о вступлении Украины...

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«В Европе растёт недовольство людей. Если вначале все поддерживали Украину, то теперь задаются вопросом – как так, что Украину будут принимать в ЕС, когда там грубо нарушаются права человека?

И об этом постоянно говорят правозащитники.

Если вы посмотрите, ЕС постоянно критикует Венгрию за то, что там недостаточно благоприятна ситуация для «радужного сообщества». Но посмотрите на Украину, там дискриминированы мужчины, им нельзя выезжать за пределы страны. Это самая настоящая дискриминация, потому что это дискриминация по признаку пола», – возмутилась журналистка.

«И если в стране идут такие мероприятия, и это официально, так же как запрещена одна из политических партий, запрещена свободная пресса. И Украине собираются номинально открывать процедуры, переговоры по вступлению в ЕС?! Это вызывает большое неудовольствие», – добавила выступающая.

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