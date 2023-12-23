«В Европе растёт недовольство Украиной» – журналистка из Брюсселя

В Европе вызывает непонимание недавнее решение местной бюрократии по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку в данном случае наглядно демонстрируются двойные стандарты.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В Европе растёт недовольство людей. Если вначале все поддерживали Украину, то теперь задаются вопросом – как так, что Украину будут принимать в ЕС, когда там грубо нарушаются права человека?

И об этом постоянно говорят правозащитники.

Если вы посмотрите, ЕС постоянно критикует Венгрию за то, что там недостаточно благоприятна ситуация для «радужного сообщества». Но посмотрите на Украину, там дискриминированы мужчины, им нельзя выезжать за пределы страны. Это самая настоящая дискриминация, потому что это дискриминация по признаку пола», – возмутилась журналистка.