В Европе раздражены, что Трамп и Путин оставили их за бортом переговоров по Украине

Традиционно симпатизирующее Украине французское издание Le Monde публикует редакционную статью о пробуксовке переговоров о перемирии. Материал отражает растущее раздражение европейцев тем, что их оставили за бортом переговорного процесса. А потому они с удовольствием фиксируют медленный прогресс этих переговоров и отсутствие зримых результатов.

«Спустя два месяца после возобновления контактов между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, чей телефонный разговор 12 февраля должен был положить начало переговорному процессу, который должен был быстро привести к прекращению огня на Украине, военные действия продолжаются, и конца им не видно», – говорится в статье.

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Отмечается, что за последние два месяца было много политических и дипломатических поворотов, включая заседание в Овальном кабинете 28 февраля, когда президент Трамп и его вице-президент Вэнс набросились на Владимира Зеленского. Газета называет тот момент «позорным».

«Но ни переговорщики, ни враждующие стороны, похоже, не стали ближе к прекращению огня, чем когда республиканец впервые появился в Белом доме. Бойня, которую, как утверждает Трамп, он хочет остановить, продолжается на линии фронта и в украинских городах», – делают вывод французские журналисты.

«Несмотря на огромные потери и разрушения, украинцы не готовы сдаваться. На фронте их армия оказывает сопротивление. Оказалось, что и русские , несмотря на вероятное отсутствие энтузиазма по поводу этого конфликта, не готовы восстать против Путина. Так что конфликт продолжается», – констатирует газета.

Издание касается прошедших в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге четырехчасовых переговоров посланника президента США Стива Уиткоффа с президентом Путиным. Отмечается, что уже третья встреча, судя по всему, не привела к решительному продвижению мирного процесса.

«Причина такого тупика проста: заявляя о своей готовности к переговорам, Путин не намерен прекращать агрессию, пока не поставит на колени украинцев и их президента. Он хочет обеспечить российское господство в их стране. Когда его помощники объясняют, что любые переговоры должны быть направлены на устранение «коренных причин» конфликта, они именно об этом и говорят: цель конфликта — не дать Украине стать независимой, демократической страной, способной защитить себя и выбирать союзы», – делает категоричный вывод редакция Le Monde. И этот вывод не нов – он ретранслирует традиционный западный взгляд на проблему.

При этом, французы не видят победителей в нынешней позиционной войне на Украине.

«Россия в режиме военной экономики, поддерживаемая Китаем, производит достаточно оружия для снабжения своих войск, не считая того, что поставляют Северная Корея и Иран. Украина, поддерживаемая своими западными союзниками, производит все больше собственного оружия и демонстрирует удивительную изобретательность в области беспилотников и боевых роботов. Однако ни одна из сторон не в состоянии нанести решительное поражение другой», – говорится в редакционной статье.

Издание напоминает и об итогах состоявшегося в минувшую пятницузаседания в Рамштайне, впервые прошедшего без главы Пентагона и под председательством министров обороны Великобритании и Германии. Там было объявлено о выделении Киеву дополнительной военной помощи в размере 21 миллиарда евро.