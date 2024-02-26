Симпатизирующие России силы в Европе накануне выборов в Европарламент, которые состоятся летом этого года, запустили антиукраинскую кампанию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особенно отмечаются определенные лица, которые из круга бывшего президента Чехии Земана, которые сейчас гастролируют по Европе и подначивают то фермеров, то автоперевозчиков, то определенные политические силы для того, чтобы в момент выступления взять к себе эти лозунги.

Нужно понимать, что власть той или иной страны понимает содержание протестов, идет на диалог с ними, а пророссийские СМИ подают, будто она идет на встречу в том числе и политическим лозунгам», – сказал политик.