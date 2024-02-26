В Европе разгорается антиукраинский шторм – Бессмертный

Анатолий Лапин.  
26.02.2024 11:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Симпатизирующие России силы в Европе накануне выборов в Европарламент, которые состоятся летом этого года, запустили антиукраинскую кампанию.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Симпатизирующие России силы в Европе накануне выборов в Европарламент, которые состоятся летом этого года,...

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«Особенно отмечаются определенные лица, которые из круга бывшего президента Чехии Земана, которые сейчас гастролируют по Европе и подначивают то фермеров, то автоперевозчиков, то определенные политические силы для того, чтобы в момент выступления взять к себе эти лозунги.

Нужно понимать, что власть той или иной страны понимает содержание протестов, идет на диалог с ними, а пророссийские СМИ подают, будто она идет на встречу в том числе и политическим лозунгам», – сказал политик.

«Одним словом, создается информационный кавардак, в котором обычному европейцу очень сложно разобраться.

А если добавить, что эти лозунги бросает на вентилятор Орбан, Фицо, лидеры «Альтернативы для Германии»… одним словом, создается ситуация искусственного антиукраинского шторма, и в ней очень сложно разобраться. Она носит исключительно информационный характер, который является своего рода фоном к выборам в Европарламент», – заявил Бессмертный.

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