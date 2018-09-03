В Европе США проигрывают России – киевский эксперт

03.09.2018, Киев, Владимир Гладков

Германия не откажется от газопровода “Северный поток-2”, поскольку он выгоден для нее.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где США, где европейский поток-2 (имеется в виду «Северный поток-2»)? Вас чего это трогает? Это проект, которые реализуется с Российской Федерацией, с компаниями ЕС. Носит ли он политический характер? Безусловно, как любой проект, который реализовывается в энергетической сфере между государствами. Вы не можете без участия правительств реализовать такой проект», – сообщил эксперт.

По его мнению, у Германии есть экономическая выгода участвовать сразу в нескольких проектах.

«Зачем Европейскому союзу отказываться от маршрута альтернативного Украине? Германия вкладывается в строительство «Северного потока-2». Получается дивиденды? Получает. Германия участвует в совместном предприятии, неважно в каком виде, в украинской газотранспортной системе. Получает дивиденды? Безусловно, она будет получать половину от транзита газа, который будет проходить по украинской территории. Почему бы не поучаствовать и там, и там? Двойной профит», – считает эксперт.

Также он добавил, что в данном вопросе проигрывают только США, у которых есть свои интересы в Европе.

«Штаты проигрывают. Штаты не хотят политического усиления Германии, во-вторых, они хотят получить долю европейского рынка», – констатирует Землянский.

Напомним, что ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что «Северный поток-2» запустят, несмотря на санкции Трампа.