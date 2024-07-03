В Европе только эстонцы верят в военную победу Украины. Остальные – за переговоры

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По данным крупного опроса, проведенного в 15 странах ЕС, наиболее вероятным результатом войны на Украине европейцы считают переход «горячей» стадии в дипломатическую и начало мирных переговоров.

Как пишет британская Guardian, в опросе, проведенном аналитическим центром Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в 15 европейских странах, лишь немногие респонденты верят, что Украина может одержать полную победу исключительно на поле боя.

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Наиболее вероятным результатом сейчас считается комбинированный политико-дипломатическо-военный результат, включающий переговоры с Россией, а не прямая военная победа Украины.

«Несмотря на неудачи на поле боя, поддержка дела Украины по-прежнему сильна в Европе, однако европейские избиратели все чаще считают, что вооружение Украины необходимо не для достижения полной победы на поле боя, а для укрепления позиций Украины в будущих переговорах с Россией», – говорится в публикации.

Аналитический центр Европейского совета по международным отношениям опросил 19 566 человек в 15 странах в первой половине мая 2024 года.

Центр регулярно проводил опросы по Украине, но впервые он провел также опрос внутри самой Украины, где, по его данным, поддержка войны и победы сильна, несмотря на разговоры об ослаблении морального духа.

На вопрос о наиболее вероятном исходе войны 58% украинцев предвидели победу Украины, 30% сказали, что она закончится урегулированием, и только 1% ожидают, что Россия выйдет победителем.

Большинство украинцев предпочло бы уступить территорию, а не отказаться от суверенитета, определяемого правом на вступление в НАТО и ЕС. В общей сложности 69% украинцев заявили, что для им нужно больше оружия, но эта точка зрения не переросла в разочарование в ЕС. Семьдесят пять процентов украинцев расценили роль ЕС как положительную и считают членство Украины необходимым для победы в войне.

В отличие от украинцев, европейцы в большинстве своем смотрят на эту войну значительно более скептично.

В 14 европейских странах, где проводился опрос, только в Эстонии преобладало мнение (38%), что Украина выиграет войну безоговорочно.

Только большинство в Швеции и Польше хочет, чтобы Европа помогала Украине сражаться до тех пор, пока не будет возвращена вся ее территория.

А вот большинство в Италии, Греции и Болгарии выступили против этого до такой степени, что посчитали, что увеличивать поставки оружия на Украину — плохая идея. В целом Италия оказалась крупнейшей европейской державой, меньше всего поддерживающей Украину.

В средней группе стран, включая Чехию, Францию, Германию, Нидерланды, Испанию и Швейцарию, отсутствует национальный консенсус относительно войны и роли в ней ЕС.

Примечательно, что ни в одной стране, даже самой воинственно настроенной, не было поддержки отправки войск на Украину. На просьбу перечислить 10 стран в соответствии с надежностью их поддержки своей родины, украинцы поставили на первое место Великобританию с 88%, заявив, что Великобритания была «очень или в основном надежной», за ней следует Литва с 77%, хотя большинство стран в списке были расценены как надежные.

Однако некоторые украинцы — треть — признались, что они сильно обеспокоены тем, что США заключат мирное соглашение с Россией без привлечения Киева. Опрос показывает, что президент Франции Эммануэль Макрон не смог убедить французов последовать за ним в его личном переходе к принятию гораздо более жесткой проукраинской позиции.

Треть французов высказалась за поддержку Украины в возвращении утраченных территорий, еще треть предпочла бы подтолкнуть Украину к переговорам о мирном соглашении с Россией, а последняя треть не имеет твердого мнения.