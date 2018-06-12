Политнавигатор - Новости России и Украины
12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Общество, Политика, Украина

В Европе задумались о создании “черного списка” украинских судей и силовиков


В Европе в ближайшем будущем может быть сформирован список украинских политиков и правоохранителей, против которых могут быть введены персональные санкции за нарушение прав человека в Украине. Он может стать своеобразным аналогом т. н. “списка Магницкого”, который ранее был введен на Западе против России, акпкдвкт корреспондент “ПолитНавигатора” со ссылкой на “Украинские новости”.

Эту информацию разместил у себя на странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк, который участвовал в заседании и, в частности, защищает сегодня в украинских судах интересы экс-президента Виктора Януковича.

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По словам Сердюка, такие заявления прозвучали в ходе конференции “Права человека и свобода слова в Украине”, которая прошла вчера в Бундестаге с участием депутатов, правозащитников и общественных организаций Германии и Украины.

Как заявил адвокат, он, вместе с другими украинскими адвокатами предоставил для включения в список материалы своих дел по ряду работников судебно-прокурорского корпуса, “начиная от генпрокурора и заканчивая судьями, рьяно выполняющими его команды”.

“Мои собеседники не были удивлены, когда речь шла о вопиющих случаях нарушения фундаментальных прав человека. Как с трибуны, так и в “кулуарах” Бундестага уже прямо говорится об умышленном и системном игнорировании украинскими властями принципов верховенства закона и свободы выражения взглядов, – сообщил он. – Так, прямое давление политиков на суды, отсутствие независимости судей, несоблюдение гарантий адвокатской деятельности, физические расправы над адвокатами, возбуждение против неугодных обвинению коллег уголовных производств, прямые и бездоказательные политические преследования представителей бывшей власти и просто несогласных с позицией власти нарушают все принципы европейской демократии”, – написал он.

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