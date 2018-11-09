//exit;
09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Крым, Политика, Статистика, Украина, Экономика
Просмотров:

В Европе заявили, что Крымский мост “топит” экономику Украины

Построенный Россией Крымский мост оказал негативное влияние на экономику Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, который посвящен имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот мост также имеет негативные экономические последствия для украинских портов и экспортеров, поскольку крупнейшие грузовые суда больше не имеют возможности пересекать Керченский пролив, чтобы достичь портов в Мариуполе и Бердянске», — говорится в докладе.

Напомним, что Крымский мост 15 мая 2018 года на торжественной церемонии открыл лично президент РФ Владимир Путин.

На следующий день открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе: его длина составляет 19 км.

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту открылось 1 октября. Сейчас идет строительство железнодорожной части перехода.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть