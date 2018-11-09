В Европе заявили, что Крымский мост “топит” экономику Украины

09.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Построенный Россией Крымский мост оказал негативное влияние на экономику Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, который посвящен имплементации соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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«Этот мост также имеет негативные экономические последствия для украинских портов и экспортеров, поскольку крупнейшие грузовые суда больше не имеют возможности пересекать Керченский пролив, чтобы достичь портов в Мариуполе и Бердянске», — говорится в докладе.

Напомним, что Крымский мост 15 мая 2018 года на торжественной церемонии открыл лично президент РФ Владимир Путин.

На следующий день открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе: его длина составляет 19 км.

Движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту открылось 1 октября. Сейчас идет строительство железнодорожной части перехода.