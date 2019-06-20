«В европейской политике идут тектонические изменения в пользу РФ»

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Европейский союз не вводит новые санкции против России, а прежние меры не влияют на Москву должным образом.

Об этом в эфире «Громадскьке ТВ» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бессмертный подчеркнул, что крупные международные компании продолжают сотрудничать с РФ, не смотря на введенные Западом санкции.

«По сути этот Минский формат за хвост держит Россию. За хвост уже. Он не за туловище держит, а только за хвост… Санкции приняли – назовите мне хоть одно французское предприятие, которое расторгло контракты с Россией. Они не расторгли контракты…

Тектонические изменения в европейской политике идут, причем идут они на пользу России. Они идут медленно, но давайте посмотрим – выборы в Европейский парламент. Да, Россия не достигла того, чего хотела, но она продвинулась вперед. Этого нужно бояться в первую очередь не украинцам, а европейцам. А нам нужно понять, что если на сегодняшний момент мир не объединится, нам придется жить с войной очень долго», – заявил Бессмертный.