В Евросоюзе неизбежно начнётся разброд и шатание: депутат растолковал замысел России

Экономическая статистика говорит об ухудшении положения предпринимателей в Европе и закрытии многих семейных бизнес-проектов, которые держали на плаву средний класс. Это дает основания прогнозировать, что европейского единства не будет уже в ближайшее время, тогда как у стран-БРИКС экономические показатели растут.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономически мы видим всё. Статистика в течение января-февраля постепенно собирается по Европе, и мы видим, что всё новые и новые предприятия – и крупные, и мелкие закрываются. Вот, последнюю статистику я видел по немецкому малому бизнесу, основе немецкой экономики. Эти частные пивоварни, частные кафе, семейные ресторанчики, которые держат уже 200 лет – это всё разоряется сейчас в гигантских масштабах, по 20 с лишним процентов падение. И неуплата налогов, а, следовательно, – дефицит бюджета и прочее. Германия, напомню, локомотив Европы», – отметил парламентарий.

Аналогичная статистика, по словам депутата, приходит из многих других европейских стран. Очередной банк лопнул в США, и хотя на ЧП особо никто не обратил внимания, тот банк финансировал реальный сектор.

«Его сейчас экстренно все спасают. Почему это не прошло в наших СМИ? Потому что банк не связан с частными вкладчиками, которые очереди устраивают «отдайте мои деньги!». Нет, там банк кредитовал предприятия – и лопнул, потому что проблема, видимо, с предприятиями, и с большими задолженностями. То есть, не отдают ему предприятия проценты, либо ещё что-то там происходит», – пояснил Матвейчев.

Он добавил, что пока «ось добра» – это Россия, Китай, Иран и страны, которые присоединяются к этому блоку. Может быть, не так смело, как это делает непосредственно БРИКС.

«Все экономики растут, силы растут, а те, кто решил нам противостоять, всё это тает, и будет, кстати, таять ещё больше. Потому что 2024 год для них очень тяжёлый, год выборный, и выборы являются катализатором, как говорят химики, или, проще говоря, ускорителем всех тенденций и процессов. А процесс идёт гибельный. Поэтому эта гибельность будет в 2024 году только усиливаться. Никакого чуда, что произойдет какой-то перелом… и внезапно Европа разбогатеет, чудо-оружие у них появится, она начнёт помогать Украине, – в принципе произойти не может. То же самое с Америкой. Слишком большая и тяжёлая история», – уверен политик.

«Распад европейского единства произойдёт, и происходит в принципе, по разным причинам, в том числе экономическим противоречиям. Брекзит – это не не хухры-мухры, это вышла целая Великобритания из Евросоюза. Сколько посягала Греция, еле-еле остановили. Аналогично Италия, такие же мысли бродят уже в Австрии. Да и Венгрия, кстати, говорила о том, что, в случае чего… и Польша тоже заявляла, когда был кризис с беженцами, что они не будут выполнять, хотите – выгоняйте», – подытожил Матвейчев.