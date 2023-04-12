В фактическом союзе с Россией. Тирасполь и Москва сверили часы по ключевым вопросам

Есть мнение, что с началом СВО отношения между Москвой и пророссийским Приднестровьем осложнились из-за слишком ровной позиции Тирасполя по украинскому кризису. Пока нет ясности, какая геополитическая конструкция сложится вокруг Приднестровья, зажатого между недружественными странами, Тирасполь крайне осторожен в высказываниях, постоянно подчеркивает, что придерживается миролюбивой позиции по ситуации на Украине.

Между тем Россия не прекращает поддерживать республику, последовательно выступает за мирное урегулирование молдо-приднестровского конфликта. Продолжаются контакты, в том числе по парламентской линии. На минувшей неделе вопросы глобальной и региональной безопасности обсуждались на онлайн-конференции, которую Совет Федерации провел с приднестровскими коллегами.

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Речь шла о состоянии переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, о предотвращенных в Приднестровье терактах и ходе следствия по ним, агрессивных сигналах из Кишинева, который принял так называемый закон о сепаратизме, рассуждает о выходе из мирного соглашения 1992 года.

Текущие отношения между Россией и Приднестровьем ПолитНавигатору прокомментировал политолог Андрей Сафонов.

ПолитНавигатор: Участники межпарламентской встречи обсудили много тем, высказали надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества Москвы и Тирасполя в политической, социально-экономической сфере. Какое складывается впечатление: слышит Москва Тирасполь? Как бы вы оценили уровень отношений России и Приднестровья на данном этапе?

Андрей Сафонов: Как – хороший. Сейчас у России два союзника в Европе – Белоруссия и Приднестровье. Других нет. Поэтому Россия не только не бросит ПМР (вопрос об этом никогда и не ставился), но и будет наращивать сотрудничество с Тирасполем. Войска однозначно не выведут, поддержку газом и прочими экономическими бонусами не свернут. Другое дело, что есть просторы для расширения взаимной поддержки. А возможность расширения создает нынешняя кишиневская власть, которая держит четкий курс на разрыв с Россией и выход Молдовы из СНГ. Ну, и на максимальное сближение с Румынией и вступление в НАТО.

ПолитНавигатор: Москва и Тирасполь говорят о необходимости развитии сотрудничества напрямую в разных областях. Какие проекты можно продвигать в нынешних условиях?

Андрей Сафонов: Экономика и оборонка, в первую очередь. Российские и иные технологии нам нужны. Хотя и свое производство во многом сохранено. Будет производство развиваться – будут в ПМР люди и предприятия. Значит, интеллектуальный и культурный уровень народа Приднестровья не упадут. Значит, и уровень жизни появится шанс повысить. Что опять-таки их подвигнет остаться жить и работать в ПМР. Нужна и финансовая помощь Приднестровью на целевые нужды – модернизация экономики и повышение пенсий и зарплат. Это не выпрашивание денег, потому что Молдова получает сотни миллионов и миллиарды долларов и евро, например, на модернизацию инфраструктуры страны, а тратит на повышение пенсий и зарплат, на иные соцвыплаты.

Но во многом там это нивелируется мощными тарифами на услуги ЖКХ. А мы держим тарифы на приемлемом для людей уровне. Но проблемы это не решает. Финансовые вливания в ПМР помогли бы нам вырваться вперед, что усилило бы российские позиции и в самой Молдове, потому что – уже жители РМ потянулись бы к Приднестровью.

По оборонке. Кишинев получает большие деньги на военные нужды с Запада, а также потекло оружие. А в Приднестровье извне оружие не ввезешь. Сейчас. Значит, придется, ежели что, сражаться сравнительно устаревшим или модернизировать имеющиеся образцы. Значит, нужны российские военные технологии, которые можно передать в Приднестровье, а заодно задействовать мощности приднестровской оборонки и интеллект инженеров и конструкторов ПМР. Иначе баланс сил на Днестре коренным образом изменится – и на ПМР и на российских военных нападут. В условиях угрозы Третьей Мировой войны – это станет практически неизбежным.

ПолитНавигатор: Достигнута договоренность о продолжении межпарламентского взаимодействия. Что оно подразумевает?

Андрей Сафонов: Я думаю, это будет определено в ходе межпарламентских консультаций. Но в практике сотрудничества такого рода содержатся встречи, заседания депутатов в разных форматах, создание депутатских групп по взаимодействию в целом или по каким-то направлениям, обсуждение и принятие совместных документов (деклараций, обращений, предложений и т.д.). Потенциал есть, и немалый. Вспомним, что именно в парламентах России всегда были наиболее моторные инициативы в поддержку ПМР. Например, еще в 1995 году Государственная Дума РФ провозгласила Приднестровье территорией стратегических интересов России. Хочется подчеркнуть, что это не было направлено против каких-либо третьих стран. В то же время это подчеркнуло тот фактически существующий союз, который скрепляет Москву и Тирасполь.

ПолитНавигатор: Сейчас много говорится о попытках деформировать признанную международным сообществом площадку в формате «5+2». Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о нелегитимности приднестровского урегулирования без России. Формат не работает уже давно, есть ли у него шансы?

Андрей Сафонов: Не работает, потому что противники Москвы и Тирасполя хотят его слома. Ну и что? На иной формат РФ и ПМР не согласны. Кому-то он не нравится? Так заявите официально, что вы из него выходите. Но тогда вам на лбу пропечатают клеймо поджигателя войны. Не хотите? Заявляете, что вы за урегулирование только мирными средствами? Тогда работайте в «5+2». Дело в том, что в формате «5+2» решения принимаются путем консенсуса. А ПМР – равноправный участник переговоров и международно-признанная сторона конфликта. Ни на что другое ни Приднестровье, ни Россия, судя по их официальной позиции, не согласятся. А Кишинев, наоборот, хочет «решить приднестровскую проблему» без самого Приднестровья. Да плюс повысить статус США и Евросоюза с наблюдателей до посредников и гарантов. При удаче – еще и вытеснить Россию из числа участников переговоров. Оно нам надо?..

ПолитНавигатор: Приднестровье на фоне украинского конфликта неоднократно заявляло, что придерживается нейтральной позиции, является миролюбивым государством. Как относится к такой позиции Москва?

Андрей Сафонов: Правильно заявляло. И заявляет. И будет заявлять. Во-первых, общей границы с Россией у Приднестровья нет. Во-вторых, одна из гарантий выживания ПМР – это если русские и украинцы будут стоять плечом к плечу с приднестровцами в борьбе против румынского и прорумынского экспансионизма. Плюс в самом Приднестровье треть русских, треть украинцев и треть молдаван. Считаю, как историк, что в будущем союз России и Украины неизбежен, а пока объективно идет взаимоистребление славянского генофонда. Этого хотят западники, которые свою территорию под поле боя не предоставляют.

Россия относится хорошо к приднестровской позиции. Ей самой баталии на территории союзного государства, где стоят ее войска, ни к чему. К тому же в Приднестровье русские и украинцы живут дружно. Это хорошо. И перспективно. Образно говоря, Приднестровье – это мостик между Украиной и Россией. И еще. Боями в нашем крае постарались бы воспользоваться те, кто видит и Молдову, и Приднестровье в составе «Великой Румынии». Эти любят таскать каштаны из огня чужими руками. Мы не должны давать им свои руки…

ПолитНавигатор: Политическая обстановка вокруг Приднестровья, а также ситуация в сфере безопасности сложная. В частности, есть опасения по поводу возможной смены правил в экономике и торговле со стороны Республики Молдова. Как в этой ситуации намерено действовать само Приднестровье?

Андрей Сафонов: Думается, что даже желающие посильнее надавить на нас и устроить разные блокады, понимают, что загнанные в угол могут надавить в ответ. Да, приднестровцам будет более чем трудно. Но тебе терять нечего – ты отбиваешься. Будем надеяться, что соображения выгоды от сотрудничества берегов Днестра возобладает в Кишиневе. Так что не станем паниковать. У нас есть, что предложить кишиневским коллегам для взаимной работы: электроэнергия, продукция легкой и тяжелой промышленности, идущей во многом за рубеж, и т.д.

К сотрудничеству ПМР со своей открытой экономикой всегда готова. Да мы и не одни. Как уже говорилось, с Россией мы в фактическом союзе. И поддержат ли другие страны и международные организации откровенное провоцирование гуманитарной катастрофы в Приднестровье – тоже вопрос. Хотя и иллюзий мы не питаем. Важно просто не запугать себя страшилками. Так что Приднестровье продолжит жить и работать.