В Федерации Боснии и Герцоговины сербов стало в 10 раз меньше

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Председатель Исполнительного совета Ассоциации сербов Федерации Боснии и Герцеговины Душан Шеховац отметил незавидное положение сербского народа в хорвато-бошнякском энтитете страны.

Об этом общественник сообщил РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Федерации БиГ проживает 50 тысяч сербов, а до войны их было 500 тысяч, – сказал Шеховац. – У всех была своя частная собственность. Многое было разрушено как во время войны, так и после нее».

Говоря о недавно созданной Ассоциации сербов Федерации БиГ, Шеховац сказал, что она объединяет представителей 11 сербских организаций из всех федеральных кантонов.

«Ассоциация была создана из-за необходимости. Все мы вместе должны быть голосом сербов Федерации БиГ», – отметил общественник.

По его словам, организация преследует несколько целей – защита прав человека и интересов сербов в БиГ, равенство всех граждан БиГ, прежде всего в политической, экономической, социальной и духовной сферах.

«К сожалению, права, которые у нас есть на бумаге, не реализуются на практике», – отметил Шеховац.

БиГ согласно Дейтонскому мирному договору делится на два энтитета – Республику Сербскую и Федерацию (бошнякско-хорватскую) БиГ. В состав последней попали 30% территорий Республики Сербской, отобранных у боснийских сербов в ходе организованного при помощи инструкторов НАТО и при поддержке авиации Североатлантического альянса совместного наступления исламистской Армии БиГ, Хорватского вече обороны боснийских хорватов и регулярной армии Хорватии, в результате чего многие проживавшие на тех территорий сербы были либо убиты, либо стали беженцами. Немногие уцелевшие, оставшиеся и впоследствии вернувшиеся составляют сербское национальное меньшинство ФбиГ.

На заглавном фото: Душан Шеховац на разоренном сербском кладбище в Федерации БиГ