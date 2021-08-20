В Федерации работодателей призвали украинцев забыть о достойной работе

20.08.2021 09:19 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские работодатели не в состоянии предоставить работникам достойное трудоустройство, в то время как власти тратят на госслужащих десятки миллиардов, чтобы те ездили по миру с протянутой рукой, выклянчивая очередные кредиты для государства.

Об этом в ходе профсоюзной дискуссии «30 лет независимости Украины» заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая защита прав в стране, где построили рапсово-кукурузно-рудную экономику? Какую достойную работу вы хотите? Вы хотите, чтобы нон-стоп каждую секунду шли товарняки в Словакию, которые везли руду, а оттуда шли машины, и у нас была достойная работа? Не будет достойной работы, забудьте, как страшный сон. Не будет достойной работы. В этой экономике, которая у нас есть сегодня не будет достойной работы, – сказал Ильичев.

«В бедной стране нет ни социальной защиты, ни образования. Всё мы правильно сделали – мы создали агентство квалификации, очень много разных правильных вещей мы создаём. Ещё раз скажу – в бедной стране нет ни качественного образования, ни медицины. Сейчас мы ещё пожинаем то, что наши родители построили», – добавил выступающий.

«167 тысяч госслужащих в год нам стоят 40 миллиардов гривен. Я их знаете, где видел с 40 миллиардами гривен? Если на треть этих госслужащих сократить сегодня, мы можем купить 80 пригородных новых поездов, которые выпустит Крюковский вагоностроительный завод – и люди будут ездить с комфортом, и люди заработают, и бизнес будет получать прибыль. Я не хочу сегодня платить 40 миллиардов на непонятный KPI (ключевые показатели эффективности – ред.)», – говорит глава Федерации работодателей Украины.

«Вы говорите – чиновники у нас боги. Да, они боги, и знаете почему? Потому что государство у нас давно смотрит в сторону иностранных кредиторов. Даст нам кто за ОВГЗ или не даст? И эти люди для них важнее, чем мы, кто бизнес делает, и вы, кто работает. К сожалению, это так. По всему миру так ходим – кто-нибудь даст нам товарный кредит, кто-нибудь ещё что-нибудь. И они в ту сторону низко кланяются», – добавил Ильичев.