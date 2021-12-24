В фейковом «Артеке» на Украине дети рисуют основателя дивизии СС

24.12.2021  17:03 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, нацизм, Политика, Украина
Новости Украины

В «украинском Артеке» – фейковой копии детского лагеря, которую Украина создала под Киевом после воссоединения Крыма с Россией, воспитанников учат чтить гитлеровских коллаборационистов.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В «украинском Артеке» – фейковой копии детского лагеря, которую Украина создала под Киевом после...

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«В лагере «Артек», который теперь находится в Пуще-Водице, отпраздновали день рождения нацистского коллаборанта Михайла Омеляновича-Павленко. Дети рисовали его портрет и обсуждали подвиги «рыцаря украинского духа», – сообщил Долинский.

Также он опубликовал фото, на котором дети рисуют портрет Омелянович-Павленко.

Также эксперт обнародовал копию документа о создании дивизии СС «Галичина» за подписью коллаборанта, в котором есть такие слова: «Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!»

Кроме того, Долинский напомнил, что в честь нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС шуцманшафта Омеляновича-Павленко в Киеве была переименована улица Суворова.

В украинских СМИ отмечают, что в фейковом «Артеке» сейчас находится смена детей из неблагополучных семей, сирот и полусирот.

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