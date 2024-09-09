В Феодосии из детей ветеранов СВО сделают асов беспилотной авиации

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Феодосийский социальный учебный центр беспилотных аппаратов готовит проект по обучению детей участников СВО навыкам пилотирования БПЛА. В настоящее время центр на краудфандинговых платформах собирает средства для приобретения дронов и проведения первых крымских соревнований по пилотированию БПЛА.

Об этом рассказал на «Крым 24» директор учебного центра, ветеран СВО Максим Даниелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Его подопечные представляли Крым на общероссийских соревнованиях в Казани, где возникла идея проведении аналогичных состязаний в Феодосии.

«Первое и главное – необходимо стремление и взаимосвязь со всеми потенциальными участниками соревнования. И второе – некоторые материальные средства. То есть, например, если администрация идет нам навстречу и готова выделить территорию, а пока этот вопрос не решён, всё ещё в процессе, на котором мы сможем организовывать соревнования, то вопрос материального обеспечения здесь стоит достаточно остро. Мы будем участвовать в конкурсах на получение грантов, и второе – это краудфандинг, когда объявляется цель и начинается сбор. Мы такой проект уже запустили, можно найти на наших ресурсах, и средства потихоньку начинают скапливаться», – отметил Даниелян.

Также за счет добровольных пожертвований центр рассчитывает приобрести беспилотники для трехмесячных курсов для группы из 15-20 детей участников СВО.



«Необходимо дать возможность именно детям участников спецоперации, в первую очередь, прикоснуться к профессии будущего. Серьёзные специалисты начинаются, как всегда, с младых ногтей, когда они сначала учатся летать, потом проводочки припаивать, а потом уже разобрались в микросхемах и начинают так ловко программировать, замещать модули управления и мозги встраивать. Но это уже специализация, которая требует более глубокой подготовки, часть высшего образования. На сегодня существуют всего лишь несколько вузов, которые могут квалифицировано подготовить кадры для беспилотной авиации», – заключил Даниелян.