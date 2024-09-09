В Феодосии из детей ветеранов СВО сделают асов беспилотной авиации

Любовь Смирнова.  
09.09.2024 18:20
  (Мск) , Феодосия
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Феодосийский социальный учебный центр беспилотных аппаратов готовит проект по обучению детей участников СВО навыкам пилотирования БПЛА. В настоящее время центр на краудфандинговых платформах собирает средства для приобретения дронов и проведения первых крымских соревнований по пилотированию БПЛА.

Об этом рассказал на «Крым 24» директор учебного центра, ветеран СВО Максим Даниелян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Феодосийский социальный учебный центр беспилотных аппаратов готовит проект по обучению детей участников СВО навыкам...

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Его подопечные представляли Крым на общероссийских соревнованиях в Казани, где возникла идея проведении аналогичных состязаний в Феодосии.

«Первое и главное – необходимо стремление и взаимосвязь со всеми потенциальными участниками соревнования. И второе – некоторые материальные средства. То есть, например, если администрация идет нам навстречу и готова выделить территорию, а пока этот вопрос не решён, всё ещё в процессе, на котором мы сможем организовывать соревнования, то вопрос материального обеспечения здесь стоит достаточно остро. Мы будем участвовать в конкурсах на получение грантов, и второе – это краудфандинг, когда объявляется цель и начинается сбор. Мы такой проект уже запустили, можно найти на наших ресурсах, и средства потихоньку начинают скапливаться», – отметил Даниелян.

Также за счет добровольных пожертвований центр рассчитывает приобрести беспилотники для трехмесячных курсов для группы из 15-20 детей участников СВО.

«Необходимо дать возможность именно детям участников спецоперации, в первую очередь, прикоснуться к профессии будущего. Серьёзные специалисты начинаются, как всегда, с младых ногтей, когда они сначала учатся летать, потом проводочки припаивать, а потом уже разобрались в микросхемах и начинают так ловко программировать, замещать модули управления и мозги встраивать. Но это уже специализация, которая требует более глубокой подготовки, часть высшего образования. На сегодня существуют всего лишь несколько вузов, которые могут квалифицировано подготовить кадры для беспилотной авиации», – заключил Даниелян.

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